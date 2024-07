Ici tout commence spoiler : Zoé balance tout à Lionel ! (vidéo épisode du 19 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Ça va mal tourner entre Lionel et sa petite soeur dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Zoé va dire ses quatre vérités à Lionel et on peut dire que ça va faire mal !











Lionel tente de s’excuses maladroitement pour ce qu’il a fait subir à Zoé depuis qu’elle a débarqué à l’institut… Mais pour Zoé, ça ne suffit pas et la couple est pleine ! Elle balance tout à son frère : il ne se soucie pas d’eux depuis des mois et n’a même pas vu que leur père rechuté et est en dépression !

Si Zoé a raté son bac, c’est qu’elle n’a pas eu une minute pour réviser. Elle était occupée à prendre soin de son père et s’occuper de leur petite soeur. Lionel est sous le choc et ne sait même plus quoi dire… Zoé s’en va, remontée à bloc.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 972 du 19 juillet 2024, Zoé dit tout à Lionel

