C dans l’air du 17 juillet 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 17 juillet 2024





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 17 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Un gouvernement démissionnaire… Jusqu’à quand ?

Un gouvernement démissionnaire gère les affaires courantes en attendant la nomination d’une nouvelle équipe. Cette pratique, née sous la IVe République, n’est pas inscrite dans la Constitution. Gabriel Attal a assuré hier sur TF1 ne pas être candidat à sa succession, soulignant la nécessité de stabilité pour le pays. Le précédent record de gestion intérimaire est de neuf jours, mais avec les JO à venir, ce gouvernement pourrait rester jusqu’au 11 août. Certains souhaitent une résolution rapide en raison des défis financiers. La Cour des comptes alerte sur la situation préoccupante des finances publiques, critiquant les baisses d’impôts non compensées. La dette française atteindra 3600 milliards d’euros en 2027, ce qui limitera les marges de manœuvre pour les services publics et la transition écologique. Pierre Moscovici appelle à un impôt exceptionnel sur le patrimoine des plus aisés.



En attendant le nouveau gouvernement, les députés éliront demain le président de l’Assemblée nationale. À gauche, bien qu’une candidature unique soit prévue, aucun nom n’a été annoncé. Le Nouveau Front Populaire est divisé, exacerbant les tensions. Marine Tondelier et François Ruffin expriment leur frustration face aux luttes internes. Néanmoins, la gauche reste unie pour bloquer le Rassemblement national de postes stratégiques à l’Assemblée. Une réunion avec Ensemble, Horizons et la droite républicaine est prévue cet après-midi pour coordonner cette opposition. Les députés éliront le président de l’Assemblée, six vice-présidents et trois questeurs à partir de jeudi.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 17 juillet 2024 à 17h40 sur France 5.