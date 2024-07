Ici tout commence spoilers : Hortense inquiète, Jasmine terrifiée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 8 au 12 juillet 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 8 au 12 juillet 2024 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Alors, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que Jasmine va être victime de harcèlement à la villa de Paul…







Publicité





Un mystérieux homme les observe de loin et s’en prend à Jasmine… La jeune femme fait venir les gendarmes mais quand elle part faire son footing, une voiture la suit et lui fait très peur ! Avec Jim, ils vont mener l’enquête pour découvrir qui est son stalker.

A l’institut, Hortense est inquiète : elle a du retard et elle est peut être enceinte ! Hortense en parle à Mehdi, sans lui dire qu’elle ne se sent pas prête… Et finalement, Hortense reçoit les résultats de sa prise de sang. Elle n’est pas enceinte et est soulagée !



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 8 au 12 juillet 2024

Lundi 8 juillet 2024 (épisode 963) : Un invité surprise rejoint les jeunes à la villa. Hortense et Mehdi se préparent à accueillir un encombrant colocataire. Au restaurant éphémère, Enzo est meilleur cuisinier que pédagogue !

Mardi 9 juillet 2024 (épisode 964) : Pour Carla, c’est piscine, soleil et drama ! A l’ouverture du restaurant éphémère, Enzo et Vic font un four. A L’institut, Hortense passe un test stressant…

Mercredi 10 juillet 2024 (épisode 965) : Contre l’avis de tous, Jasmine mène l’enquête. Lionel donne à ses stagiaires un avant-goût du concours. De son côté, Laetitia se tape l’affiche.

Jeudi 11 juillet 2024 (épisode 966) : Jasmine réalise qu’elle connaît son stalker… Lionel pousse ses stagiaires dans le grand bain ! Pour le Double A, Anaïs réunit une drôle d’équipe !

Vendredi 12 juin 2024 (épisode 967) : Jasmine part à la recherche d’une ancienne amie. Au Double A, Anaïs doit gérer les inconstances de sa nouvelle brigade. Pour Lionel, Zoé ne passe pas le concours pour les bonnes raisons…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Jasmine sur la piste de son harceleur (vidéo épisode du 10 juillet)

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 8 au 12 juillet 2024

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici