13h15 le samedi du 6 juillet : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 6 juillet 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi et il s’agit de rediffusions.





« 13h15 le samedi » du 6 juillet 2024 : le sommaire

« 13h15 le samedi » est allé au Burkina Faso où la population des éléphants sauvages est en déclin, pour suivre le sauvetage de Nania, un éléphanteau femelle. Puis le magazine revient sur la carrière du virtuose de la gastronomie Michel Guérard.

> Le monde de Nania

C’est l’histoire de Nania, un éléphanteau femelle que des villageois ont retrouvé seul et déshydraté, près de la ville de Boromo, au Burkina Faso. Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, la population des éléphants sauvages est en déclin sous la pression de l’homme. Qu’est-il arrivé à sa mère et au reste de sa famille ?

Ces animaux ont probablement été tués pour leurs défenses en ivoire : 20 000 à 25 000 éléphants d’Afrique sont braconnés chaque année pour ces trophées qui se vendent à prix d’or, notamment en Asie, alors qu’il n’en reste que 400 000 sur le continent africain.

Namia a été recueillie par une association de protection des animaux, et tout a été mis en œuvre pour la sauver et lui permettre de grandir. Pour remplacer sa mère et son clan, quatre soigneurs burkinabés se sont relayés vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept pour donner le biberon à l’éléphanteau et en prendre soin. Le but de tous leurs efforts : lui faire retrouver au plus vite son milieu naturel…



> L’anniversaire du chef

Michel Guérard est considéré comme une légende de la cuisine française. Il est membre d’une génération qui a fait sortir les cuisiniers du fin fond de leurs fourneaux, où ils étaient cantonnés et invisibles. Ses copains s’appelaient Paul Bocuse et les frères Troisgros. Ensemble, ils ont fait rayonner la gastronomie française dans le monde entier.

Son coup de génie a été d’imaginer, au pays du beurre et du foie gras, une « cuisine santé ». Au milieu des années 1970, son livre phénomène La Grande Cuisine minceur l’a propulsé à la une du Time Magazine aux Etats-Unis et s’est vendu à 1,5 million d’exemplaires.

A Eugénie-les Bains, dans les Landes, entouré de ses équipes, Michel Guérard a fêté ses 90 ans. « 13h15 le samedi » était de la fête, pour célébrer un monsieur aussi élégant que facétieux.