50mn Inside du 6 juillet : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 6 juillet 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 6 juillet 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

💊 A la Une – La dangereuse course à la minceur chez les stars ⁣

Médicaments soit disant miracles ou régimes fantaisistes. Pourquoi ne faut-il pas suivre leur exemple ?

🎢 En coulisses – les parcs aquatiques

Toboggans à sensations fortes, toujours plus haut, toujours plus rapides. Comment ces attractions rivalisent-elles d’imagination pour être les stars de l’été ? Comment attirent-ils toujours plus de vacanciers ?⁣



👩 Portrait – Marie-Anne Chazel

🌟 La story – Demi Moore

Actrice iconique et femme affranchie, comment a-t-elle révolutionné Hollywood⁣ ?

50mn Inside du 6 juillet 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

✈️ Doc – Tout quitter pour réussir à Bali, fantasme ou réalité ?

Ils ont tout quitté pour réussie à Bali. A quoi ressemble le quotidien de ces français dans ce paradis du bout du monde ? Est-ce la destination idéale pour changer de vie ?⁣

