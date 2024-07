« Mariés au premier regard » : Loïc fait une révélation surprise, Ophélie critique les experts

Publicité





La saison de « Mariés au premier regard » s’est achevée lundi dernier alors qu’Ophélie et Loïc ont finalement annoncé ne plus être ensemble. Ces deux là s’entendaient bien mais ne sont jamais passé à la vitesse supérieure malgré leur souhaite de rester mariés à l’issue du bilan.





Maintenant, Ophélie et Loïc ont-ils retrouvé l’amour ? On a les réponses !







En effet, Ophélie s’est exprimée sur Instagram en répondant à ses abonnés. Et elle a confié être célibataire aujourd’hui, tout en critiquant les experts pour sa prétendue compatibilité avec Loïc.

« Je suis célibataire aujourd’hui. Je ne suis pas à la recherche absolue de l’amour, ça me tombera dessus quand ça devra » a-t-elle déclaré.



Et quand un abonné lui dit qu’il est « difficile d’imaginer autant de pourcentages avec Loïc », Ophélie répond sans langue de bois : « Difficile pour moi de les voir aussi« , « Je vous dévoile un extrait du questionnaire rempli pour l’expérience « Quels défauts détesteriez-vous retrouver chez votre partenaire (détailler pourquoi) ? : Fainéant. pas de caractère. Je veux quelqu’un qui aime bouger, sortir… toujours vouloir faire quelque chose. Il faut également qu’il ait du caractère pour que je ne prenne pas le dessus sur lui »

De son côté, Loïc a confié être tombé sous le charme de l’une de ses abonnées, qui a répondu à l’une de ses story sur Instagram !

« Officiellement, je suis célibataire… Officieusement, je parle à quelqu’un, j’ai quelqu’un en tête. On échange, on apprend à se connaître. On va se voir d’ici peu donc j’ai vraiment hâte » a confié Loïc lors d’un live. « Elle a dit quelque chose qui m’a plu tout de suite et j’ai eu envie de creuser. (…) C’est une très belle personne et ça fait du bien de rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, vraiment, c’est chouette«