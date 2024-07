Joséphine Ange Gardien du 11 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 11 juillet 2024 – Ce jeudi après-midi et comme tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 11 juillet 2024 : l’épisode « Dans la tête d’Antoine »

Joséphine apparaît juste après qu’Antoine, son client, ait été victime d’un accident d’apnée. Antoine est immédiatement transporté à l’hôpital, où Joséphine apprend qu’il est tombé dans le coma. Elle comprend alors que sa mission est d’aider la femme et les enfants d’Antoine à surmonter cette épreuve. De plus, elle doit découvrir pourquoi Antoine ne se réveille pas de son coma, semblant y être coincé. Joséphine décide alors de tenter une expérience inédite : pour communiquer avec Antoine, elle va devoir apparaître… dans sa tête !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Gil Alma (Antoine Bailly), Vanessa Valence (Carole Bailly), Charlie Joirkin (Chloé Bailly), Mermoz Melchior (Gaspard Bailly), Ludivine Manca (Salomé), Maxime Flourac (Dylan), Yanis Abdelli (Jérôme), Diane Robert (Le Docteur Thomas), Bernard Llopis (Le policier), Victor Becerra (Antoine jeune), Tom Hudson (Rémy), Sophie Payan (Eléonore (stagiaire paddle)), Bruno Gallisa (Bastien (stagiaire paddle)), José Heuzé (Enzo), Jean-Marc Santini (Le pêcheur), Malik Elakehal El Miliani (Le pompier), Marie-Hélène Mastras (L’infirmière)



Et à 16h l’épisode « Enfants, mode d’emploi »

Zoé reçoit une promotion inattendue : organiser le mariage de Stan, une star de la chanson. Cependant, la jeune célibataire se retrouve soudainement responsable de deux enfants, Pauline, 15 ans, et Fleur, 9 ans, les orphelines de sa sœur aînée décédée avec son mari dans un accident de voiture. Joséphine se retrouve face à une mission rock and roll. Entre les caprices de la star et les conflits de Pauline en pleine adolescence, elle doit aider Zoé à s’épanouir en assumant ses nouvelles responsabilités, tant professionnelles que familiales.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Emilie Caen (Zoé), Arièle Semenoff (Cathy), Natacha Krief (Pauline), Stella Trotonda (Fleur), Catalina Denis (Jessica), David Baïot (Stan), Yannig Samot (Gilles), Guillaume Faure (Benjamin), Serena de Mouroux-Phelan (Emilie), Rébecca Benhamour (Copine Emilie), Marion Christmann (Carole), Annabelle Le Cam (Margaux), Jonathan Bizet (Le serveur), Stéphane Lardot (Le paparazzi), Gaëlle Merle (La maîtresse de Fleur), Jean-Marc Layer (Le juge), David Forgit (Anthony), Alain Buron (Le prêtre)