Joséphine Ange Gardien du 2 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 2 juillet 2024 – Ce mardi après-midi et comme tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Publicité





Joséphine Ange Gardien du 2 juillet 2024 : l’épisode « Tes qi toi ? »

Mélanie, 17 ans, est une adolescente dyslexique en difficulté scolaire et éprouvée par une rupture amoureuse douloureuse, lorsqu’elle découvre brusquement qu’elle a été adoptée. Déstabilisée et en conflit avec ses parents adoptifs, Mélanie décide de rechercher sa mère biologique. Joséphine aura pour mission de l’accompagner dans sa quête d’identité, tout en l’aidant à accepter et surmonter sa dyslexie.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Axelle Dodier (Mélanie Chamanier), Sophie Duez (Anne Chamanier), Clémence Thioly (Julie Destrade), Franck Adrien (Patrice Chamanier), Oscar Lesage (Anthony Destrade), François-Dominique Blin (Sébastien Baccarelli), Jules Fabre (Enzo), Amélie de Vautibault (Prof de français), Isalinde Giovangigli (Madame Duprey), Edith Saulnier (Nina), Pauline Bression (Marie), Sophia Johnson (Assistante sociale), Hélène Milano (La psychologue), Alexandre Faraut (Renaud), Malik Elakehal El Miliani (Chauffeur accident), Jean-Marc Michelangeli (Animateur radio)



Publicité





Et à 16h l’épisode « Le sourire de la momie »

Lorsque Joséphine rejoint Louise, une jeune égyptologue talentueuse, cette dernière commence l’étude de la momie de Néféret. Récemment découverte en Égypte, cette momie est supposée maléfique. Des signes inquiétants le suggèrent, comme le cobra trouvé dans son sarcophage et les événements étranges qui se produisent autour de Louise. Joséphine commence elle-même à douter… Est-elle là pour protéger sa cliente d’une momie maléfique ? Heureusement, elle peut compter sur Mathis, l’archéologue qui a découvert Néféret et qui est fasciné par Louise. Joséphine doit convaincre Louise de ne pas se cloîtrer dans son travail par peur d’être de nouveau blessée en amour. Car ceux qui s’aiment doivent être ensemble… Et ce qui vaut pour Louise vaut aussi pour Néféret.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Gaëla Le Devehat (Louise), Stéphane Metzger (Mathis), Aurélie Vaneck (Aurélie), Olivier Ythier (Yann), Stylane Lecaille (Hugo), Alicia Irane Rault (Néféret), Olivia Brunaux (La directrice), Jean-Jacques Bathie (Le médecin), Franck Pech (Le lieutenant de police), Guy Amram (Ramsès V), Choukri Alaya (L’archéologue égyptien), Mehdi Fettah (Sobeck)