Les 12 coups de midi : Émilien éliminé ? Il va passer un énorme cap cette semaine !

Publicité





Les 12 coups de midi, Emilien bientôt éliminé ? – Emilien n’en finit plus d’impressionner dans le jeu quotidien de TF1 « 12 coups de midi ». Celui qui est devenu le plus grand des Maîtres de Midi il y a un mois n’a toujours pas été éliminé sur les tournages et s’apprête à franchir un énorme cap.











Publicité





En effet, alors qu’Emilien est Maître de Midi du jeu de Jean-Luc Reichmann depuis le 25 septembre 2023, cette semaine sur les tournages il pourrait passer le cap des un an de participations !

Un record évidemment, personne n’ayant réussi à rester aussi longtemps dans un jeu télévisé en France.

« C’est inquiétant dans le sens où nous ne l’avions pas du tout vu venir ! C’est une super surprise de se dire qu’une personne aussi jeune peut tenir aussi longtemps » a déclaré Jean-Luc Reichmann dans une interview pour Télé Loisirs, parlant d’une « très belle surprise d’avoir Émilien aussi longtemps« .



Publicité





En attendant, retrouvez Emilien ce mardi midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».