Joséphine Ange Gardien du 22 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 22 juillet 2024 – Ce lundi après-midi et comme tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 22 juillet 2024 : l’épisode « Un bébé tombé du ciel »

Joséphine arrive dans un spa, où elle rencontre Amandine, une cliente très particulière… un bébé de quelques mois. Joséphine comprend rapidement qu’elle est là pour aider Charlotte, la jeune mère d’Amandine, à surmonter ses défis. Charlotte élève seule son enfant tout en travaillant et en poursuivant ses études, une tâche loin d’être simple. Lorsque Joséphine voit arriver une assistante sociale préoccupée par les conditions de vie d’Amandine, elle réalise l’urgence de sa mission. Joséphine commence par aider Charlotte à sortir du labyrinthe de mensonges qu’elle a tissé autour d’elle. La jeune maman doit notamment avouer à Jérémy, le fils de la directrice du spa, qu’il est le père de la petite Amandine.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Victoria Grosbois (Charlotte), Elisa Servier (Corinne Durieu), Sophie Mounicot (L’assistante sociale), Julien Floreancig (Jérémy), Marianne Epin (Christiane), Michèle Garcia (Madame Grégorio), Elodie Fontan (Alexandra), Luc Battiston (Loïc), Samuel Cahu (Laurent), Rémy Roubakha (Le voisin), Jennifer Bokobza (Sandrine), Jean-François Fagour (Le videur), Erik Maillet (Le barman), Marie Arnaudy (Patiente sophro 1), Gigi Ledron (Patiente sophro 2)



Et à 16h l’épisode « Tout pour la musique »

Un violon ! Joséphine panique en découvrant cet instrument dans ses mains. Sa cliente, Juliette, est soliste dans un grand orchestre, et Joséphine va devoir jouer les seconds violons. Sa magie lui sera plus que jamais utile… En rencontrant Juliette, une prodige de seize ans, Joséphine commence à comprendre le but de sa mission. La jeune fille a toujours vécu pour la musique et par la musique, décrochant à un si jeune âge l’un des postes les plus prestigieux pour une violoniste. Chopart, son chef d’orchestre, attend d’elle l’excellence, ce qui représente une lourde responsabilité pour une si jeune personne. De plus, elle ne peut pas compter sur le soutien de l’orchestre, car la plupart des musiciens sont jaloux de sa réussite…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Frédéric Van Den Driessche (Serge Chopart), Alice Isaaz (Juliette Verdon), Valérie Sibilia (Carole Delambre), Hélène Degy (Léonie), Fabrice Michel (Alain Delambre), Edgar Givry (Pierre Ruthman), Martin Barlan (Matéo), Candice Charles (Chloé Delambre), Cesare Capitani (Le père de Matéo), Serge Requet-Barville (Franck), Morgane Kerhousse (Sandra), Karin Swenson (Annabelle), Alain Azerot (Jean-Michel), Stéphane Rullière (Violoniste 1), Philippe Morel (Violoniste 2), Constance Lelarge (Violoniste 3), Michel Rémy (Percussionniste), Cyril de la Morandière (Journaliste 1), Christine Kay (Journaliste 2), Marc Raffray (Le voisin)