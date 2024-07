Joséphine Ange Gardien du 23 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 23 juillet 2024 – Ce mardi après-midi et comme tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 23 juillet 2024 : l’épisode « Une prof »

Joséphine se présente devant un collège pour soutenir Fanny, une jeune professeure de français qui commence sa carrière. Malgré les mises en garde de ses collègues, Fanny est pleine d’idéaux sur son métier. Cependant, lorsqu’elle hérite de la classe de 3e B, les difficultés surgissent. Lucie, une élève brillante habituellement au centre de l’attention, est jalouse de l’intérêt que ses camarades portent à Fanny, surtout Alex, le garçon dont elle est amoureuse, qui semble craquer pour la professeure. Joséphine réalise rapidement que Lucie tentera de compliquer la tâche de Fanny, notamment en incitant sa mère, présidente des parents d’élèves, à intervenir pour entraver le travail de la jeune professeure. Il incombe à Joséphine de veiller à ce que Fanny ne se décourage pas.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Jean-François Dérec (Le principal), Dounia Coesens (Fanny), Kamel Belghazi (Philippe), Daniel Cohen-Seat (Alex), Lisa Martino (Isabelle), Océane Loison (Lucie), Thomas Beneteau (Greg), Manon Chevallier (Pauline), Hugo De Donno (Augustin), Elisa Noyez (Elisa), Gérard Dessalles (Henri), Olivier Cherki (Le Policier), Jean-Philippe Bèche (Michel), Claire-Lise Lecerf (La prof d’anglais)



Et à 16h l’épisode « L’esprit d’Halloween »

Pour Halloween, Joséphine arrive dans un château où elle doit encadrer un groupe d’adolescents participant à un stage de restauration du patrimoine. Elle découvre rapidement que Violette, la fille du propriétaire, est isolée et perçue comme « perturbée ». Joséphine comprend que Violette se sent menacée par un esprit malveillant. Elle essaie de la rassurer, mais est confrontée à une manifestation paranormale. Le château serait-il réellement hanté ? Avec l’aide de trois adolescents déterminés à affronter cet esprit mystérieux, Joséphine devra user de stratégie pour découvrir la vérité et libérer Violette d’un lourd secret.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Marie Barrouillet (Violette), Ishtvan Nekrasov (Sam), Vanessa Demouy (Diane), Benjamin Baroche (Bruno), Olivier Benard (Thierry), Scotty Bernard (Mehdi), Jérémy Barrière (Zachary), Léontine d’Oncieu (Marguerite), Dominique Frot (Simone, la villageoise)