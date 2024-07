Les 12 coups de midi du 23 juillet : 300ème victoire d’Emilien, Kylian Mbappé sur l’étoile ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 23 juillet 2024, 300ème victoire d’Emilien – C’est fait ! Après être devenu le plus grand Maître de Midi de l’histoire début juin, Emilien a atteint les 300 victoires ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ».

Un cap impressionnant, du jamais vu dans un jeu télévisé en France !











Les 12 coups de midi du 23 juillet, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Et pour cette 300ème victoire, Emilien a fait fort avec un Coup de Maître à 20.000 euros. Il voit sa cagnotte grimper à 1.285.099 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, rien de plus en dehors de la photo de fond, qui représente la ville de Sète. Emilien a proposé, sans grande conviction, le nom de Kylian Mbappé. Mais c’est raté !

Rappelons que c’est le rappeur Nekfeu qui se cache derrière cette étoile mystérieuse, qui a déjà été trouvée sur les tournages.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 juillet

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+