Ici tout commence spoiler : Vic et Enzo apprennent une grande nouvelle ! (vidéo épisode du 25 juillet)

Ici tout commence spoiler – C’est une grande nouvelle qui attend Vic et Enzo en fin de semaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Marc Leroy les réunit pour leur annoncer une très belle nouvelle…











Marc a choisi Vic et Enzo pour représenter l’institut à la soirée des jeunes talents ! Ils ont plus heureux que jamais, Marc leur explique qu’avec leur travail sur le restaurant éphémère, il a pensé à eux. Tom est triste et vexé, il n’en fait pas partie…

Marc demande à Enzo et Vic de se mettre sur leur 31 pour l’évènement et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, il aura aussi quelque chose à annoncer à Enzo au cours de la soirée… Le jeune chef est intrigué mais Marc refuse de lui en dire plus pour l’instant !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 976 du 25 juillet 2024, Marc annonce une belle nouvelle à Enzo et Vic

