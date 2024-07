Ici tout commence spoiler : Solal sous le choc face à Thelma qui...

Publicité





Ici tout commence spoiler – Solal va être sous le choc face à Thelma dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Lionel a toujours la langue bien pendue, il est allé lui dire qu’à son arrivée à l’institut, Solal était adepte du polyamour et qu’il ne se limitait pas à une seule femme…











Résultat, Thelma confronte Solal et lui reproche de ne pas l’avoir prévenue qu’il voulait un couple libre ! Solal ne comprend pas et n’arrive pas à en placer une… Thelma lui dit que Lionel l’a prévenue quand Maya débarque et demande à Solal s’ils peuvent aller dans sa chambre ! Thelma préfère les laisser alors que Maya voulait simplement récupérer son livre !…

Solal va devoir s’expliquer avec Thelma, mais aussi avec Lionel…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 977 du 26 juillet 2024, Thelma confronte Solal

