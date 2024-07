Joséphine Ange Gardien du 4 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 4 juillet 2024 – Ce jeudi après-midi et comme tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 4 juillet 2024 : l’épisode « Légendes d’Armor »

reformule Joséphine atterrit au beau milieu de la Bretagne, sur un petit port de pêche au lever du jour. Passée la surprise de voir le soleil en Bretagne, elle aperçoit tout le village réunit sur la jetée, paniqué par l’arrivée d’un bateau noir sans pilote. D’après la rumeur locale et des légendes ancestrales, il s’agit du Bag-Noz, le bateau des morts. A partir de là, toute la population du village va être perturbée par cette malédiction qui annonce une série de malheurs sur la petite commune. Comme par hasard, les clients de Joséphine, les époux Lozach, sont ceux qui semblent les plus perturbés. Elle se fait alors engager comme serveuse dans leur crêperie afin d’essayer de comprendre et pour leur venir en aide. C’est ainsi qu’elle va découvrir que la fille des Lozach a disparu depuis quelques jours, corroborant les dires de la rebouteuse locale qui rappelle à tous qu’avec l’arrivée du Bag-Noz, quelqu’un doit partir ! Joséphine ne peut se résoudre à imaginer le pire, elle se met à la recherche de la jeune fille. Seulement entre des perturbations dans ses pouvoirs, l’adversité contre elle de la rebouteuse et l’attitude plus que mystérieuse des parents de la gamine, elle n’est pas au bout de ses surprises. La disparition de cet enfant cache, en fait, un secret de famille qui n’a rien d’une légende…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Marie Bunel (Marie Lozach), Eric Boucher (Bertrand Lozach), Fabio Zenoni (Hugues), Mathilde Lebrequier (Nolwen), Serge Faliu (Yann Le Bihan), Paola Valentin (Morgane Lozach), Quentin Santarelli (Loïc Le Bihan), Fanny Bihan (Elodie), Gilles Bataille (Le médecin), Philippe Pezant (Guirec), Hervé Mahieux (Pêcheur 1), Thierry Barbet (Le villageois), Ali Khelil (L’ouvrier), Céline Poli (La villageoise), André Layus (Pêcheur 2), Eddy Frogeais (Pêcheur 3)



Et à 16h l’épisode « Trois campeurs et un mariage »

Joséphine, propulsée concierge d’un magnifique hôtel / casino, accueille Tom Delorme et ses deux complices du Camping Paradis, Xavier et André, venus assister au mariage d’Ariane, l’ex-petite amie de Tom. Quelle n’est pas la surprise de celui-ci en découvrant qu’Arthur, l’heureux fiancé, lui ressemble comme deux gouttes d’eau… mais avec quelques kilos en plus. Pour Xavier et André, il est évident qu’Ariane n’a pas totalement oublié Tom. Impression renforcée par la future mariée, qui semble fébrile et hésitante à 24 heures de la cérémonie. Tom en vient alors à se demander s’il n’est pas encore amoureux d’Ariane. Une situation inédite pour Joséphine face à cette confusion des sentiments, qui se complique encore lorsqu’elle découvre avec Tom, Xavier et André que le sympathique Arthur est, en fait, déjà marié…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Aurore Delplace (Alice Vignault), Jean-Pierre Michaël (Antoine Legendre), Eva Darlan (Jacqueline Legendre), Smadi Wolfman (Kristen Halley), Milo Mazé (Hugo Legendre), Floriane Mazau-Sauton (Manon Legendre), Alexandra Ansidei (Lulu), Jessy Ugolin (Claire), Audrey Sarrat (Juliette), Valérie Flan (Corinne), Laurence Yayel (Emma), Marie Cartier (Isabelle), Aurélie Le Roc’h (Fabienne), Mohamed Badissy (Ludo), Mathis Nour (Quentin), Nadège Perrier (La journaliste), Lyré Gonti (Valérie), Sophie Millon (L’institutrice), David Forgit (Le médecin), Mika Leduc (Percussionniste)