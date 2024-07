Joséphine Ange Gardien du 9 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 9 juillet 2024 – Ce mardi après-midi et comme tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 9 juillet 2024 : l’épisode « Un petit coin de paradis »

La nouvelle cliente de Joséphine se nomme Sophie. Cette jeune femme sportive de haut niveau commence son tout nouveau métier d’animatrice au « Sunny Club », un superbe club de vacances situé au Maroc. Tout y est paradisiaque… Excepté Eric, qui dirige l’établissement d’une main de fer et accepte mal de se voir imposer cette nouvelle employée par la direction parisienne. Il est décidé à faire craquer Sophie !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Clara Huet (Sophie), Sébastien Knafo (Eric), Marwan Berreni (Mehdi), Alain Bouzigues (JP), Chani Sabaty (Florence), Marianne Anska (Caro), Cécile Caillaud (Suzanne), Alain Ganas (Edouard Latour), Mathilde Lebrequier (La DRH), Sergio Di Falco (Bijounet), Olivier Ducher (Laurent Giraud), Anne Tachet (Catherine Giraud), Mohamed Yazidi (Samir), Mezouar El Oualid (Le vendeur de lampes), Anouar El Bounia (L’officier de police), Abdellah Toukouna (Le génie), Abdelaziz Chelkhani (Le vendeur de dattes), Tristan Duduyer (Loïc), Serge Alexandre Kozel (Ben), Abbess El Issaoui (Le charmeur de serpent), Fatima Zahra Mehalleg (Barbara), Aziz Oulad El Arbi (Playboy 1), Oussama Elbarni (Playboy 2), Leia Tachet (Leia Giraud), Alexi Tachet (Alexi Giraud), Mohamed El Khammali (Serveur restaurant médina)



Et à 16h l’épisode « Pour la vie »

Avec Camille, sa première cliente, Joséphine doit photographier et filmer un mariage. Elles sont engagées pour passer tout le week-end avec les mariés. En arrivant, Camille découvre qui est l’heureux élu, un certain Hugo. Elle veut aussitôt faire demi-tour. Joséphine comprend qu’elle le connaît. Et pour cause, Camille a failli l’épouser il y a cinq ans, mais Camille a mystérieusement disparu la veille de la cérémonie. Loin d’être au bout de ses peines, Joséphine découvre qu’elle a une seconde cliente : Elisa, la jeune mariée. Etant donné que Camille a encore des sentiments pour Hugo, Joséphine comprend qu’elle va devoir jouer les équilibristes entre ses deux clientes. Et comme si ça ne suffisait pas, elle doit aussi aider Germain, le père d’Hugo, qui s’improvise cleptomane dans le château où se déroule le mariage !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Romane Portail (Camille), Emilie Hantz (Elisa), Nicolas Berger-Vachon (Hugo), Sylvia Bergé (Olivia), Isabelle Spade (Linette), Jean-Marie Galey (Germain), Jean-Yves Chatelais (Roger), Nicolas Carpentier (Gaspard), Olivier Pagès (Quentin), Véronique Baylaucq (Madame la maire), Iwan Lambert (Le capitaine de gendarmerie), François Pâtissier (Le chef cuisinier)