Demain nous appartient du 9 juillet : Sébastien protège Igor ! (résumé + vidéo épisode 1722 en avance)

Demain nous appartient du 9 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1722 de DNA – Georges a tout compris et est sur le point de faire arrêter Igor Belinski ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Mais il se heurte à Sébastien, qui protège son ami…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Demain nous appartient du 9 juillet 2024 – résumé de l’épisode 1722

La police scientifique est chez Igor. Georges est déterminé à découvrir la vérité et à prouver la culpabilité du mari de Clarisse. Il l’interroge au sujet des couvertures réfrigérantes… Il fait mine de ne pas savoir de quoi il parle. Contre toute attente, Sébastien met fin à la perquisition pour protéger son ami !

Mais dans un lieu inattendu, une découverte bouleverse l’enquête. À l’hôpital, un médecin réputé reprend du service : Samuel Chardeau. Et de son côté, Lisa présente des symptômes inhabituels.

VIDÉO Demain nous appartient du 9 juillet – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.