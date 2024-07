« Le gendarme à New-York » : le film culte ce soir sur M6 (19 juillet 2024)

Publicité





« Le gendarme à New-York » au programme TV du vendredi 19 juillet 2024 – Ce vendredi soir, M6 continue de rediffuser la saga des Gendarmes de Louis de Funès. Aujourd’hui, place au second volet, « Le gendarme à New-York ».





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming vidéo sur 6play via la fonction direct.







« Le gendarme à New-York » : l’histoire

La brigade de Saint-Tropez représente la France au Congrès International de Gendarmerie à New York. Tous voyagent sur le paquebot « France », où Nicole, la fille de Cruchot, s’embarque clandestinement. Cruchot fait tout son possible pour que ses hommes ignorent sa présence, car il craint que son autorité ne soit compromise si cette escapade venait à être découverte. Cependant, Nicole se débrouille très bien seule, se liant d’amitié avec un journaliste de télévision et vivant une romance avec un brigadier italien. Cruchot doit intervenir rapidement avant qu’elle ne cause une série de catastrophes…

Vidéo

Voici en vidéo une scène culte du film qui vous attend ce soir.



