Législatives 2024 : suivez les résultats du second tour dès 18h50 sur France 2

Publicité





France 2 vous propose sa soirée spéciale Législatives 2024 ce dimanche pour le second tour. Rendez-vous à partir de 18h50 pour une première estimation de la participation. Et à 20h, découvrez l’estimation des résultats avec Ipsos.











Publicité





France 2 propose une soirée électorale en direct, produite par les équipes de la rédaction nationale de France Télévisions, dédiée aux résultats des élections législatives.

Cette émission en direct animée par Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse, Francis Letellier et Maya Lauqué.

Les analyses, les décryptages et les premières réactions seront assurés par les principaux responsables politiques, les porte-paroles et soutiens des candidats, ainsi que par les envoyés spéciaux de la rédaction nationale de France Télévisions, présents partout en France et dans les QG de campagne.



Publicité