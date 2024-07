Les 12 coups de midi du 19 juillet : Emilien se fait peur mais continue, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 19 juillet 2024, 296ème victoire d’Emilien – Emilien s’approche de l’incroyable cap des 300 victoires mais on peut dire qu’il s’est fait peur ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ».

En effet, il n’y avait que quelques secondes entre lui et son adversaire à la fin du Coup Fatal aujourd’hui !











Les 12 coups de midi du 19 juillet, une nouvelle étoile mystérieuse

Emilien a tout de même signé une nouvelle victoire et il a remporté 3.000 à partager avec un téléspectateur. Sa cagnotte personnelle arrive ainsi au total de 1.269.949 euros de gains et cadeaux.

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on voit désormais mieux la photo de fond, il s’agit de la ville de Sète, dans l’Hérault. Et si vous voulez déjà savoir qui se cache derrière, on a déjà la réponse. Il s’agit du rappeur Nekfeu !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 19 juillet

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



