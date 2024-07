Ici tout commence spoiler : Laetitia très inquiète, elle confie à Stanislas que... (vidéo épisode du 23 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Kelly a quitté le nid et Laetitia va fortement s’inquiéter la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Carla et Jasmine ont été enlevées, tout l’institut angoisse et Laetitia se réveille après avoir fait un terrible cauchemar…











Publicité





Elle explique à Stanislas qu’elle a rêvé que Kelly avait été enlevée et qu’elle l’appelait à l’aide ! Et Kelly ne répond pas, Laetitia s’inquiète… Stanislas lui rappelle que ce n’était qu’un cauchemar et que le ravisseur n’était autre qu’un lapin géant… Pas de raison de s’inquiéter !

Kelly finit par rappeler sa mère et elle lui assure que tout va bien. Laetitia lui demande d’être prudente…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Jasmine terrifiée, Carla en danger de mort (vidéo épisode du 23 juillet)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 974 du 23 juillet 2024, Laetitia s’inquiète pour Kelly

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.