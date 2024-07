Les 12 coups de midi du 8 juillet : encore un indice et plus que 12 cases sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 8 juillet 2024, 286ème victoire d’Emilien – Comme toujours, c’est une victoire d’Emilien ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a brillé en signant un Coup de Maître à 10.000 euros et a pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse où il ne reste plus beaucoup de cases.











Les 12 coups de midi du 8 juillet 2024, un écran d’ordinateur sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien monte ainsi au total de 1.226.771 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, encore un nouvel indice : un écran d’ordinateur avec des graphiques. Il s’ajoute aux indices précédents : un avion, une batte de baseball, une planche de surf, une télévision, une trompe d’éléphant, et un symbole hippie.

On peut déjà vous dire que derrière cette étoile, c’est certainement l’actrice australienne Margot Robbie. Explications des indices : la batte de baseball pour son rôle de Harley Quinn dans « Suicide Squad », la planche de surf car elle le pratique, la trompe d’éléphant pour la série « The Elephant Princess », l’avion pour la série « Pan Am », le symbole hippie pour son rôle de Sharon Tate dans la série « Once Upon a Time… in Hollywood », et enfin l’ordinateur avec les graphiques qui font référence à la bourse pour son rôle dans « Le loup de Wall Street ».

Noms déjà proposés : Taylor Swift, Jean-Jacques Goldman, Léa Seydoux, Angelina Jolie, Brad Pitt, Jim Carrey



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 8 juillet

