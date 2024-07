Ici tout commence du 8 juillet : un nouveau danger à la villa (résumé + vidéo épisode 963 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 8 juillet 2024, résumé et vidéo extrait épisode 963 – Décidément, les vacances de Rose et sa tribu sont loin d’être reposantes dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Carla est rassurée au sujet de Paul, un autre danger est bien présent à la villa…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 8 juillet 2024 – résumé de l’épisode 963

Carla et Bérénice ramènent les courses, Rose est ravie de voir que c’est bien plus apaisé entre Carla et Paul. Mais un danger se rapproche, un homme les observe et se met à suivre toute la bande sur les réseaux sociaux !

Pendant ce temps là à l’institut, Hortense craint d’être enceinte et en parle à Mehdi… Mais ils doivent attendre les résultats de la prise de sang. Et au restaurant éphémère, Enzo est meilleur cuisinier que pédagogue.



Ici tout commence du 8 juillet 2024 – extrait vidéo

