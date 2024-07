Les Enquêtes de Vera du 21 juillet : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Les Enquêtes de Vera du 21 juillet 2024





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







Les Enquêtes de Vera du 21 juillet 2024 : votre épisode ce soir

Saison 10, Épisode 3 : Pas si propre

Le cadavre de Luke Sumner est retrouvé par des éboueurs près de son domicile à Newcastle. L’enquête révèle qu’il a été victime d’une agression mortelle, poussant l’inspecteur Vera Stanhope et son équipe à rechercher l’agresseur. Les enquêteurs devront démêler un réseau complexe de corruption, de trahison et de tromperie pour identifier le meurtrier…

Saison 10, Épisode 4 : Pari perdant

Alan Wilmott, le riche PDG d’un groupe de sociétés de jeux, est abattu en surprenant deux cambrioleurs menaçant sa famille. Ce qui semblait être une affaire simple pour l’inspecteur Vera Stanhope et son équipe devient rapidement plus complexe. La victime, un manager impitoyable et autoritaire, offrait de nombreux motifs de meurtre à ses employés et clients…



