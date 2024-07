Les routes de l’impossible du 24 juillet : direction les Balkans ce soir sur France 5

Publicité





Les routes de l’impossible du 24 juillet 2024 – Direction les Balkans ce soir dans le nouveau numéro inédit de la série documentaire « Les routes de l’impossible » sur France 5. Il a pour thème « Balkans : la vallée des oubliés ».





A suivre dès 21h sur France 5, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Les routes de l’impossible du 24 juillet « Balkans : la vallée des oubliés »

En Albanie, des hommes affrontent chaque jour des précipices vertigineux. Le camion de Luan n’a plus de freins et des bonbonnes d’essence encombrent l’habitacle, reliées au moteur par un simple tuyau d’arrosage. Le système D est une nécessité dans ces montagnes, car le pays peine encore à se remettre de son passé. Après quarante-cinq ans sous un régime communiste parmi les plus durs au monde, les Albanais n’ont pu posséder de voiture particulière qu’à partir de 1991. De nombreux villages ne sont accessibles que par des pistes, et les autres vallées ne sont guère mieux desservies. Du spectaculaire lac Koman aux eaux turquoise de la rivière Kir, les routes sont toujours un défi, et les fantômes du « Kanun » ne se sont pas totalement dissipés. Cette loi coutumière qui autorise la vengeance par le sang menace encore certaines familles.

En Bosnie-Herzégovine, un été trop chaud et sec a privé les bêtes de bons pâturages, rendant le foin rare. Les plaques de neige et les ornières gorgées d’eau compliquent la tâche des deux ravitailleurs, dont le camion, issu d’un surplus de l’armée ex-yougoslave, fonce à travers forêts et collines comme un tank. Mais ici, rien ne se passe jamais comme prévu.



À propos

Cette saison, cap sur la Mongolie, les Balkans, l’Alaska, le Zanskar et la Thaïlande. Cette série aux confins du monde relate les aventures extraordinaires d’hommes et de femmes qui luttent courageusement pour subvenir à leurs besoins. Des déserts glacés aux sables brûlants, en passant par des précipices vertigineux, leur existence est constamment en péril, mais chacun affronte les obstacles avec la détermination de ceux qui n’ont pas le droit à l’échec.

« Les routes de l’impossible » c’est ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV