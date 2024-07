« L’incroyable embouteillage 2 » : histoire et interprètes de la fiction inédite ce soir sur M6 (3 juillet)

Publicité





« L’incroyable embouteillage 2 : vive les mariés ! » c’est le titre de la fiction inédite proposée par M6 ce soir. Une fiction signée David CHARHON avec un casting de folie : Julien Pestel, Claire Chust, Marie-Anne Chazel, Issa Doumbia, Chantal Ladesou, ou encore Elie Semoun.





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







« L’incroyable embouteillage 2 : vive les mariés » : l’histoire

Été 2024, Alex et sa fiancée Vanessa se dirigent, chacun de leur côté, vers leur mariage, sans jamais devoir se croiser avant la cérémonie. Chaque détail a été soigneusement préparé : une wedding-planner de renom, un traiteur d’exception, et un orchestre époustouflant promettent une journée parfaite. Mais un imprévu vient tout bouleverser : les futurs mariés se retrouvent coincés, chacun de leur côté, dans un embouteillage interminable. Une partie de leurs invités et prestataires sont également bloqués. Le compte à rebours commence pour Alex et Vanessa, déterminés à ne pas rater « le plus beau jour » de leur vie.

Interprètes et personnages

AVEC : Julien Pestel (Alex), Claire CHUST (Vanessa), Marie-Anne CHAZEL (Michelle), Bruno SANCHES (Marc), Frédéric CHAU (Gabriel), Issa DOUMBIA (Sami), Philippine Delaire (Jennifer), Léo Vazzoler (Teddy), Lola DUBINI (Emma), Nina Kepekian (Prune), Pascal DEMOLON (Père Kevin), Chantal LADESOU (Monique), Max BOUBLIL (Hugo), Romain LANCRY (Léon), Hedi Bouchenafa (Baltus), Pascal Légitimus (Eddie), Fred TESTOT (Ben), Elie SEMOUN (Mathieu), Gérard JUGNOT (Pichon)



Extrait vidéo