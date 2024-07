« Manipulations » : histoire et interprètes de la série ce soir sur France 3 (26 juillet)

Publicité





« Manipulations », c’est la série que France 3 rediffuse ce vendredi soir, 26 juillet 2024. Une série portée par Marine Delterme, Marc Ruchmann, et Constance Dollé.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaine, mais aussi sur France.TV pour le streaming et le replay







« Manipulations » : histoire, résumé

Maud Bachelet semble avoir tout pour être heureuse : elle est à la tête d’une entreprise florissante, elle est entourée d’amis loyaux et de ses enfants qui l’aiment et qui sont maintenant indépendants. Cependant, sa vie amoureuse reste un désert depuis que le père de ses enfants a fait son coming-out quelques années auparavant, laissant Maud seule et désillusionnée en matière de relations.

Un jour, sa vie prend un tournant inattendu lorsqu’elle rencontre Mathias Maubert, un séduisant et charismatique reporter de guerre qui fait escale à Lille. Dès leur première rencontre, une étincelle se crée et Maud se laisse emporter par cette romance qu’elle n’avait plus osé espérer. Mathias semble être l’homme idéal : attentionné, compréhensif, et passionné. Maud se sent enfin comblée.



Cependant, cette idylle cache une sombre réalité. Tandis que Maud est aveuglée par son bonheur retrouvé, des signes inquiétants commencent à émerger. Son fils, méfiant, décide de creuser un peu plus sur Mathias. Rapidement, il découvre que l’homme qui semble parfait n’est en réalité qu’un dangereux manipulateur, ayant des intentions bien loin de celles d’un amoureux sincère. Il devient alors urgent de protéger Maud de cette emprise destructrice avant qu’il ne soit trop tard.

Interprètes et personnages

Avec Marine Delterme (Maud), Marc Ruchmann (Mathias), Constance Dollé (Déborah), Scali Delpeyrat (Laurent), Anne Loiret (Caroline), Julien Crampon (Joseph), Adèle Galloy (Tara), Gaëla Le Devehat (Cathy)

« Manipulations » : les épisodes du 26 juillet

Épisode 1 : Maud Bachelet semble vivre une vie parfaite : une entreprise en expansion, des amis fidèles, des enfants indépendants et aimants. Seule ombre au tableau ? Sa vie sentimentale, ébranlée par le coming-out du père de ses enfants quelques années plus tôt. Mais tout change lorsqu’elle rencontre le très charismatique Mathias Maubert, reporter de guerre de passage à Lille. Démarre alors une idylle qu’elle n’espérait plus. Mais on découvre rapidement que les plans de Mathias sont tout autres…

Épisode 2 : Pour Maud, le retour d’Italie est un peu brutal : profitant de son absence, Joseph a l’air d’être reparti dans ses travers. Mathias, lui, va rapidement profiter d’une relation mère-fils qui se tend pour mettre Joseph hors d’état de nuire. Mais ce dernier, qui commence à voir clair dans le jeu de Mathias, ne compte pas se laisser faire.

Episode 3 : Suite au départ de Joseph, l’étau autour de Maud se resserre. Alors que Mathias doit partir en mission pour son travail, on découvre que son plan machiavélique ne s’arrête pas à Maud… D’ailleurs, le profil de sa prochaine victime semble se dessiner : et ce n’est autre que Déborah, la meilleure amie de Maud…

Episode 4 : Alors que Maud voit son quotidien s’écrouler, Mathias passe à la vitesse supérieure. Il va tout faire pour isoler Maud et la garder à ses côtés. Mais un événement qu’il n’attendait pas va venir contrarier ses plans… De son côté, Joseph met la main sur un témoin du passé qui pourrait bien tout changer.