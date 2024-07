Ninja Warrior : quelle nation a été éliminée ce soir ? Qui est 1er ? (résumé + replay 12 juillet 2024)

Publicité





C’est parti pour le lancement de « Ninja Warrior, le choc des nations », coupe du monde de Ninja Warrior. On accueille les différentes équipes : les Etats-Unis, le Royaume Uni, la France, l’Allemagne et le Japon. Ce soir, chaque obstacle passé vaut un point. Et l’équipe qui aura le moins de point ce soir sera déjà éliminée !











La France impressionne pour cette première soirée de Nina Warrior

On démarre avec la France. Jean Tezenas du Montcel, premier gagnant de Ninja Warrior en France et porte drapeau, se lance le premier. Jean réussit le parcours et monte le mur classique (il ne tente pas le méga mur et son point bonus). Carton plein pour Jean, qui remporte 6 points.

On continue avec les Etats-Unis et Kevin Carbone. Il tente et réussit le méga mur ! Mais il échoue sur le dernier obstacle à une seconde près ! Il a donc 6 points, à égalité avec Jean.

Place au Japon avec Yuuji Urushihara, qui a participé à la toute première saison de Ninja Warrior au monde. Il a participé 20 fois à Ninja Warrior et a remporté 2 fois la compétition ! Il n’arrive pas à monter le mur et finit avec 4 points.



On poursuit avec le Royaume Uni et Mike Snow. Il chute sur le dernier obstacle et totalise 5 points.

Place ensuite à l’Allemagne et le redoutable Marvin Mitterhuber. Il a fait 7 finales et 25 buzz en Allemagne ! Il échoue sur le dernier obstacle, il a 5 points.

On reprend avec la France et Clément Gravier, qui était le grand gagnant il y a 3 ans. Clément tente le méga mur et c’est réussi ! Il va au bout et est le premier de la soirée à avoir 7 points ! La France totalise ainsi 13 points et prend la tête.

Pour les Etats-Unis, True Becker s’élance. Il monte le mur normal et va au bout, il totalise 6 points et fait monter son équipe à 12 points.

Place au 2ème candidat du Japon : Tomohiro Kawaguchi, le capitaine. Cette légende dans son pays a participé 15 fois et a atteint la Tour des Héros à deux reprises. Il tombe en cours de parcours et ne récolte que 3 points ! Il est très déçu. Le Japon n’a donc que 7 points.

Pour l’Allemagne, c’est Max Görner qui se lance, et pour le Royaume Uni c’est Tim Champion. Tim réussit le méga mur mais il tombe sur le dernier obstacle alors que Max va buzzer. Les deux font 6 points et leurs équipes sont à égalité avec 11 points.

Nouveau passage de la France avec Charles Pujade. Il échoue au méga mur mais il va au bout et remporte 6 point. La France totalise ainsi 19 points.

Pour les Etats-Unis, place à Brian Burkhardt. Il remporte 5 points.

Pour le Japon, Yoshiyuki Yamamoto fait une erreur et ne remporte que 2 points. Le Japon ne totalise que 9 points !

Pour le Royaume Uni, Robert Bandosz est disqualifié car il n’a pas respecté les règles pour le mur. Il ne remporte que 4 points, son équipe totalise 15 points.

Pour l’Allemagne, aucun point pour qui échoue sur le premier obstacle ! L’équipe totalise 11 points.

Pour la France, Iliann Cherif s’élance et pour les Etats-Unis, c’est Lorin Ball. Ils vont buzzer tous les 2 ! La France reste donc en tête avec 25 points, suivie des Etats-Unis avec 23 points.

Place au Japon avec Yusuke Morimoto. Il tombe sur le dernier obstacle et remporte 5 points, pour 14 points au total pour le Japon.

Pour le Royaume Uni, c’est Henry Cookey qui s’élance. Il remporte 3 points, le Royaume Uni totalise 18 points.

On continue avec l’Allemagne et Slatajan. Il tombe sur le dernier obstacle et obtient 5 points, l’Allemagne monte à 16 points.

Pour.le dernier passage, place aux femmes ! Pour la France, c’est Maurane Jelic qui y va. Elle tombe dès le 2ème obstacle et ne fait gagner qu’un point à la France ! Coup dur qui pourrait permettre aux Etats-Unis de passer en tête.

Le Royaume Uni envoie Beth Lodge, gagnante de la dernière édition britannique. Elle tombe elle aussi rapidement et ne fait gagner qu’un point à son équipe ! Pour l’Allemagne, c’est la chute au même endroit et un seul point aussi. Pour le Japon, Ayano Oshima s’élance. Elle tombe elle aussi avec seulement 1 point. Le Japon est éliminé !

On termine la soirée avec l’américaine, qui peut faire passer son équipe en tête. Et elle réussit à faire mieux que la française ! Elle fait un quasi sans faute et manque le buzz de peu, elle remporte 5 points et permet aux Etats-Unis de prendre la première place. Les Etats-Unis sont donc déjà qualifiés pour la suite !

Le classement des nations à l’issue de l’épisode 1

1- Etats-Unis 28 points

2- France 26 points

3- Royaume Uni 19 points

4- Allemagne 17 points

5- Japon 14 points

Le repêchage

La France, le Royaume Uni et l’Allemagne s’affrontent sur l’ascenseur de l’extrême. Chaque équipe envoie un athlète et celui qui aura le meilleur chrono regagnera son équipe, les deux autres seront éliminés. Pour la France, Maurane va au repêchage ! Pour le Royaume Uni, c’est Tim Champion, pourtant blessé au pouce plus tôt dans la soirée. Pour l’Allemagne, c’est Stefanie Edelmann qui y va. Maurane fait un temps de 44 secondes, Stefanie a beaucoup de mal et tombe. Tim Champion y va, et il buzze en 26 secondes. C’est donc Tim qui réintègre son équipe pour le second parcours de la semaine prochaine. Seuls les Etats-Unis et le Royaume Uni ont leurs équipes au complet !

Ninja Warrior du 12 juillet 2024, le replay

C’est ainsi que s’achève cette première soirée de Ninja Warrior saison 9. Si vous avez manqué cet épisode 1, sachez qu’il sera très vite dispo en replay streaming sur myTF1 en cliquant ici. Et rendez-vous le vendredi 19 juillet pour l’épisode 2.