N’oubliez pas les paroles du 16 juillet : Céline franchit un gros cap !

N’oubliez pas les paroles du 16 juillet 2024, 21 victoires pour Céline – Céline a franchi un gros caps ce mardi soir dans le jeu quotidien musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». En effet, la maestro a dépassé le cap des 20 victoires ce soir !











N’oubliez pas les paroles du mardi 16 juillet, Céline continue

Dans le détails ce mardi soir, Céline a remporté 1.000 euros sur la première émission et rien du tout sur la seconde émission. Elle totalise ainsi 105.000 euros de gains en 21 victoires. Des gains qui font de Céline la 59ème plus grande maestro actuellement et notez que pour sa 20ème victoire, elle a remporté un voyage en bateau.

N’oubliez pas les paroles du 16 juillet, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.