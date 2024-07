Un Si Grand Soleil du 17 juillet : Eliott est jaloux, Nathalie s’en va (résumé et vidéo épisode 1435 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 17 juillet 2024, spoiler résumé de l’épisode 1435 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 17 juillet 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Florent et Claire, la rupture confirmée

Florent n’est pas dans son assiette au petit déjeuner avec Enzo, à peine attentif à ce qu’il dit. Il avoue être stressé à l’idée de voir Claire. Becker rend visite à Florent plus tôt que prévu pour discuter d’une affaire en cours. Florent en profite pour lui parler de sa relation.

Florent annonce à Claire qu’il souhaite qu’elle garde la maison, qui a été un véritable coup de cœur pour lui. Il prévoit de se rendre à l’hôtel et de chercher un appartement.



Publicité





Claire, de son côté, annonce à Elisabeth qu’elle a rompu avec Florent, même si elle doit l’accompagner pour l’essayage de la robe de mariée. Claire décide finalement de venir, estimant que cela l’aidera à ne pas ruminer et à penser à autre chose.

Florent annonce à Enzo qu’il a décidé de laisser la maison à Claire. Enzo propose d’aller chez Sabine et lui suggère de l’accompagner. Ensuite, Enzo propose d’aller au cinéma, mais Florent préfère rester seul. En réalité, il se dirige vers le motel de Stéphanie, suivi par une voiture. Une fois dans la chambre de Stéphanie, deux personnes cagoulées et armées font irruption.

Le départ de Nathalie, elle enfonce Bertier

Nathalie se confie à Karine sur sa situation catastrophique, affirmant que, avec Laurent, ils se sont tirés vers le bas. Carine pense que Nathalie ne traverse qu’un simple accident de parcours… Plus tard, Nathalie prépare ses valises pour un centre de désintoxication, déclarant à Tom que « cette fois-ci, ça va marcher ».

Eliott jaloux de Boris

De son côté, Noura est agacée de ne pas avoir ses affaires. Elle demande à Achille si elle peut emprunter la crème de Cécile pour ses cheveux, qui ressemblent à de la paille après la piscine. Achille, quant à lui, continue ses séances de thérapie.

Muriel fait des recherches sur François Laumière, le père de Boris, et tombe sur un article intitulé « Itinéraire d’un self-made ». Elisabeth la surprend en pleine recherche. Muriel avoue être méfiante à son égard, le considérant comme une personne difficile à gérer. Elisabeth partage son avis, qualifiant François de profondément malhonnête, avec des sautes d’humeur fréquentes, malgré sa position minoritaire. Muriel ajoute qu’il est devenu un petit coquelet de basse-cour, qui aboie encore mais ne mord plus.

Muriel rend visite à Eliott au parloir et apprend qu’il a effectué des recherches sur Boris, car il trouvait étrange qu’elle ne parle pas de lui au début. Eliott se montre jaloux et semble ruminé. Il reproche à Muriel de ne pas lui avoir dit que Boris était jeune, riche et plutôt séduisant. Muriel lui demande de lui faire confiance. Eliott avoue qu’il n’a rien d’autre à faire en prison que de se monter la tête. Il lui confie aussi qu’elle lui manque… Muriel se montre confiante : la prison, c’est bientôt fini.

Alain fait un compliment à Elisabeth au sujet de la robe de mariée, lui disant que « même avec un sac à patates, tu me ferais tourner la tête ». Leur complicité est évidente, et le couple semble aussi amoureux qu’au premier jour.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Laurine veut se venger, Johanna et Yann face à un choix (résumé épisode du 23 juillet 2024)

VIDÉO Un si grand soleil du 17 juillet extrait : Eliott est jaloux de Boris

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez-là sur france.tv