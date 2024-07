Plus Belle La Vie du 19 juillet 2024 : Blanche dans de sales draps (résumé + extrait vidéo épisode 139 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 19 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 139 de PBLV – C’est une nouvelle enquête qui commence cet après-midi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Blanche a des choses à se reprocher et se retrouve au commissariat…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 juillet 2024 – résumé de l’épisode 139

Blanche est encore sous le choc de l’arrestation de Christina. Luna et Eric sont à ses côtés, et Eric lui annonce qu’Ariane l’a informé que la garde à vue de Christina est prolongée. Blanche ne comprend pas, elle est persuadée de l’innocence de Christina. Luna suggère qu’elle a peut-être agi pour de l’argent, ce qui pousse Blanche à demander à Luna et Eric d’arrêter de juger et de condamner Christina à l’avance. Luna rappelle que Christina a récupéré et apporté le colis au Pavillon des Fleurs… Blanche pense qu’elle a peut-être agi pour le compte de quelqu’un d’insoupçonnable.

Au commissariat, Boher interroge Christina, mais elle refuse de révéler pour qui elle transportait le colis. Elle explique qu’elle était au Pavillon des Fleurs pour son cours et qu’elle comptait repartir avec le colis. Ariane lui explique qu’elle risque 7 ans de prison et une amende de 100 000 euros. Boher révèle que sa carte d’identité est fausse, ce que Christina admet, disant qu’elle l’a achetée pour 20 euros à une femme de l’association. Ariane, surprise par le prix, demande plus d’informations, mais Christina n’a que l’adresse mail à laquelle elle a envoyé sa photo…

Blanche a trouvé un avocat pour Christina. Paul arrive au Pavillon des Fleurs, mais Blanche lui reproche d’être venu. Eric les surprend et lui dit que la situation de Christina est mal engagée. Paul prend la fuite, et Eric suppose que la police va perquisitionner le Pavillon des Fleurs. Il interroge Blanche sur l’identité de Paul, mais elle esquive.



Boher demande les relevés bancaires de Blanche, Luna et Eric sur les 6 derniers mois. Ariane, préoccupée par Zoé, accepte d’aider. Jean-Paul découvre quatre virements sur le compte de Blanche provenant du contact de Christina, impliquant Blanche dans le trafic. Jean-Paul et Ariane la surprennent en train de charger des colis dans sa voiture. Ils demandent à inspecter les colis ; malgré son refus, ils ont un mandat. Quand ils ouvrent le colis, Blanche déclare qu’elle peut tout expliquer…

Au Mistral, Zoé sert Jules et Morgane, mais Morgane s’enfuit. Jules, confus, se confie à Zoé, expliquant qu’ils ne sont plus en phase malgré l’absence d’événements marquants. Plus tard, Zoé retrouve Morgane devant le commissariat, lui disant qu’elle pense constamment à elle. Morgane lui demande de partir. Plus tard, Ariane reproche à Morgane son manque de concentration et lui demande les fadettes du personnel du Pavillon des Fleurs. Morgane envoie par erreur un SMS à Ariane destiné à Zoé, lui disant d’oublier leur baiser, car rien n’a commencé entre elles.

Edith Cardot apporte à Mirta et Yolande les résultats de l’audit. Yolande veut l’ignorer, mais Mirta la fait taire pour écouter Edith. Le résultat est bon : elles gardent leur emploi ! Edith annonce que le taux de satisfaction des résidents est de 95%, le meilleur de toutes leurs résidences, ce qui assure le renouvellement de leur contrat.

VIDÉO Plus belle la vie du 19 juillet 2024 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.