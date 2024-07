« Premières vacances » : le film avec Jonathan Cohen ce soir sur TF1 (23 juillet 2024)

Publicité





« Premières vacances », c’est le film rediffusé ce mardi 23 juillet 2024 sur TF1. Un film signé Patrick Cassir avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, et Camille Cottin dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1







« Premières vacances » : histoire, résumé

Marion et Ben, tous deux dans la trentaine, se rencontrent sur Tinder. Bien qu’ils n’aient pas grand-chose en commun, ils décident, malgré les réticences de leurs proches, de partir ensemble en vacances dès le lendemain de leur rencontre. Leur destination finale sera la Bulgarie, un compromis entre les rêves de Marion, qui souhaitait aller à Beyrouth, et ceux de Ben, qui préférait Biarritz. Sans itinéraire défini et avec des idées très différentes de ce que sont des vacances idéales, ils vont rapidement découvrir leurs divergences.



Casting

Avec : Camille Chamoux (Marion), Jonathan Cohen (Ben), Camille Cottin (Fleur), Jérémie Elkaïm (Romain), Vincent Dedienne (Arthur)

VIDÉO bande-annonce