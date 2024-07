Publicité





Reportages découverte du 27 juillet 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Reportages découverte du 27 juillet 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : Quand immobilier rime avec escroquer

Les Français et l’immobilier : une relation souvent marquée par l’amour, mais aussi par de nombreux désillusions. Poids lourd de l’économie, le secteur représente 11 % du PIB, soit près de 267 milliards d’euros. Un marché lucratif qui suscite de nombreuses convoitises. Propriétaires ou locataires, des milliers de familles sont chaque année victimes d’escroqueries ou de malfaçons. Elles se retrouvent alors enfermées dans des logements qui ne répondent plus à leurs attentes, souvent insalubres et dangereux. Pendant une année, nous avons suivi le quotidien de ces familles dont le rêve immobilier s’est transformé en véritable cauchemar.

A 14h50 dans Grands Reportages : Au secours ! Ma maison s’écroule…

Une maison est bien plus qu’un simple bien immobilier ; pour beaucoup, c’est un patrimoine chargé de souvenirs et d’émotions. Lorsque ce refuge est menacé de s’effondrer, c’est toute une vie qui est bouleversée. En France, plusieurs millions de logements sont exposés aux risques des phénomènes naturels ou aux conséquences de malfaçons. Entre départs urgents et espoirs de revenir, nous avons passé une année à suivre des familles luttant pour préserver ce qu’elles ont de plus cher : leur toit.

Et à 16h10 : « Construire la maison de ses rêves : joies et galères »

Construire sa maison de ses propres mains semble tout droit sorti des contes de fées : maison en paille, en bois ou en briques ? Pourtant, en France, entre 8 000 et 10 000 foyers se lancent chaque année dans l’aventure de l’autoconstruction, représentant plus de 5 % des maisons neuves. Que ce soit par passion du bricolage, pour personnaliser leur espace ou principalement pour des raisons économiques, ces familles suivent un rêve ambitieux. Une équipe de « Reportages découverte » a accompagné quatre d’entre elles dans leur projet de bâtir elles-mêmes la maison qu’elles ont toujours désirée.



Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.