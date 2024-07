Publicité





Reportages découverte du 28 juillet 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Reportages découverte du 28 juillet 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : Disparues de l’Yonne, autopsie d’un scandale – épisode 1 : Les oubliées de la Ddass

Connue sous les noms de « L’affaire des disparues de l’Yonne » ou « L’affaire Emile Louis », il s’agit de l’une des plus grandes affaires judiciaires que la France ait connues. Ce feuilleton judiciaire, riche en rebondissements, fait l’objet de trois épisodes dédiés dans « Reportages découverte ». Grâce à des interviews exclusives, des archives et des reconstitutions minutieuses, nos équipes ont réussi à retracer cette affaire complexe et à mettre en lumière de nombreuses zones d’ombre.

A 14h50 : Disparues de l’Yonne, autopsie d’un scandale – épisode 2 : Le combat d’un lanceur d’alerte

A 16h10 : Disparues de l’Yonne, autopsie d’un scandale – épisode 3 : Piège pour un tueur en série

Troisième volet et conclusion de la série consacrée aux Disparues de l’Yonne. Emile Louis, le chauffeur de bus, avait échappé à la justice en 1984. L’enquête a été relancée en 1997, mais Emile Louis se sentait intouchable. Les meurtres des Disparues de l’Yonne, pour lesquels il est suspecté, datent d’environ 25 ans. À l’époque, le Code pénal stipule que les crimes sont prescrits après 10 ans. Même lorsque les enquêteurs retrouvent les corps de deux disparues sur les indications d’Emile Louis, la loi empêche toujours sa poursuite.

Les principaux acteurs de cette affaire expliquent comment la justice a finalement réussi à surmonter cette impasse, à l’issue d’un bras de fer judiciaire historique.



Publicité





Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.