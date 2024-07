Scènes de ménages : un couple évincé de la série d’M6

Publicité





Il va y avoir du changement dans la série quotidienne d’M6 « Scènes de ménages ». En effet, un couple est évincé de la série et tirera sa révérence après la prochaine saison !











Selon TV Mag, Louise et Jalil, incarnés par Claudia Mongumu et Ryad Baxx, ne feront plus partie de « Scènes de ménages » à partir de la rentrée 2025.

Il s’agirait d’une décision d’M6 et la production « de faire évoluer éditorialement Scènes de ménages en réduisant le nombre de couples de la série ».

Rappelons que le mois dernier la chaîne annonçait le départ de Fanny Cottençon et Didier Bénureau (Christine et Gilbert), qui seront remplacés par Élodie Poux et Majid Berhila.



