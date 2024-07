50mn Inside du 20 juillet : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 20 juillet 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 20 juillet 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

👑 A la Une – Famille royale : Quelle est la stratégie de Harry et Meghan pour redorer leur blason ?

🎵 Phénomène – Comment la sphère est-elle devenue l’attraction de Las Vegas ?



🎬 La Story – « Les bronzés font du ski », les secrets d’un film culte

👩 Portrait – Valérie Bonneton

🎤 La Story – « Partir un jour » : la chanson qui a fait basculer le destin des 2be3

50mn Inside du 20 juillet 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

💃 Dans le Secret – Moulin Rouge : Quels sont les secrets de son succès ?

🌎 Le Document – Camping-cars : comment voyager dans des spots de rêve ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.