Secret Story Afrique : qui a été éliminé ? (prime du 6 juillet 2024)

Secret Story Afrique, prime du 6 juillet 2024 – Qui a été éliminé ce samedi soir à l’issue du 4ème prime dee Secret Story Afrique ? Les votes du public ont rendu leur verdict !











Et alors que cette semaine, Tracy, Kaaty et Kitary étaient nominées, c’est finalement Kitary qui a été éliminé à l’issue de cette soirée et a quitté définitivement la maison des secrets.

Kaaty a remporté 43% des votes, suivie de près par Tracy avec 42%. Kitary est éliminé avec seulement 15% des votes du public !



Au cours de la soirée, Kaaty a découvert un nouveau secret : celui de Tracy, qui est une wag (femme de footballeur). Kaaty est à la tête de la plus grosse cagnotte de la maison des secrets, avec plus de 8 millions de francs CFA. Et Bernika s’est retrouvée nominée d’office pour la semaine prochaine.