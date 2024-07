Un Si Grand Soleil spoiler : Laurine veut se venger, Johanna et Yann face à un choix (résumé épisode du 23 juillet 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1445 épisode du 23 juillet 2024 – Les choses vont se compliquer pour Elisabeth Bastide dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle ne se remet pas de la mort de son père, Laurine tient Elisabeth pour responsable et la traite même de meurtrière !











Publicité





Boris soutient Elisabeth

En effet, Laurine est convaincue qu’Elisabeth a tardé à appeler les secours afin de tuer François ! Elle explique à sa mère que si François avait été pris en charge 10 minutes plus tôt, ils auraient pu le sauver.

De son côté, Boris découvre le chantage que son père faisait sur Elisabeth après son voyage en Uruguay. Boris ne se laisse pas manipuler par sa soeur et il assure à Elisabeth qu’il la soutient et qu’il aurait fait pareil à sa place. Elisabeth l’assure elle aussi de son soutien mais Boris ne veut aucun traitement de faveur même si son père est décédé. Et il insiste pour continuer à travailler normalement.

Johanna et Yann n’arrivent pas à avoir un bébé

Déjà de longs mois que Yann et Johanna essaient de faire un bébé. Mais ils n’y arrivent pas, malgré des examens normaux. La gynécologue de Johanna leur propose de passer par un fécondation in vitro. La FIV inquiète Johanna, qui se confie à Sabine. Yann et Johanna vont devoir choisir de faire la FIV ou continuer d’essayer naturellement.



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : votre série déprogrammée du 24 juillet au 9 août 2024

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici