Un si grand soleil : soirée exceptionnelle ce 10 juillet, 7 épisodes à la suite (VIDÉO)

Un si grand soleil, votre soirée du mercredi 10 juillet 2024 – C’est une nouvelle soirée exceptionnelle de votre série « Un si grand soleil » qui vous attend ce mercredi soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, pas moins de 7 épisodes inédits à la suite !





A suivre dès 20h50 sur France 2







Résumé de votre soirée de Un si grand soleil

Episode 1425 : Le bac approche, mais certains ont plus la tête à la fête qu’aux révisions… Quant à Achille, toujours traumatisé par l’histoire de son père il se renferme sur lui et refuse qu’on l’aide.

Episode 1426 : Achille découvre une part sombre en lui qu’il ignorait et qui l’horrifie. De leur côté Claire et Florent font des efforts pour leur couple, mais leurs problèmes ne seraient-ils pas plus profonds qu’ils ne le pensent ?



Episode 1427 : Un nouveau drame fait comprendre à Florent et Stéphanie que la menace qui pèse sur elle est imminente, tandis que Maéva se voit offrir une opportunité, qui la plonge dans un sacré pétrin.

Episode 1428 : La fin du lycée signe le début d’une nouvelle romance chez les ados. Florent lui, se démène pour défendre Stéphanie malgré les inquiétudes de Becker.

Episode 1429 : Tandis que d’anciennes tensions refont surface entre Kira et Louis, Noura a un très gros service à demander à Achille.

Episode 1430 : Claire a du mal à supporter l’invitée surprise de Florent. Aurélie, quant à elle, cherche un moyen de pousser Achille à parler de son père.

Episode 1431 : Tandis que Bertier essaye d’empêcher Nathalie de retourner au casino, celle-ci trouve un moyen de se débrouiller seule. Pendant ce temps, Becker tente de raisonner Florent, qui s’implique beaucoup trop pour Stéphanie.

