Mika Philharmonique, le concert aux Chorégies d’Orange ce soir sur France 3 (10 juillet)

Publicité





Mika Philharmonique au programme TV de ce mercredi 10 juillet 2024 – Ce soir à la télé, France 3 diffuse le concert inédit « Mika Philharmonique ». Un concert capté aux Chorégies d’Orange 2024.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant 7 jours sur France.TV.







Publicité





Mika Philharmonique, présentation

Avant « Life in Cartoon Motion », avant « The Origin of Love », avant « My Name Is Michael Holbrook », il y a eu, dans la vie de Mika, Schubert, Brahms, Britten… « La musique classique m’a sauvé », confie l’artiste.

Initié par une professeure de chant russe, il est recruté comme choriste à l’Opéra Royal de Londres. À l’âge de 8 ans, Mika trouve sa « voix ». « Trop mélodique pour la pop, pas assez classique pour le classique », selon ses propres mots, Mika sait qu’il ne sera pas chanteur d’opéra. Alors, tel un agent infiltré réconciliant deux univers, il écrit des chansons qu’il est le seul à pouvoir chanter.



Publicité





Après un premier récital au majestueux Opéra royal de Versailles en décembre 2020, puis des performances à la Philharmonie de Paris, Mika découvre pour la première fois les Chorégies d’Orange. Grâce aux arrangements malicieux de Simon Leclerc, la pop star réinvente ses tubes en compagnie de l’Orchestre national Avignon-Provence et du Chœur Région Sud dirigé par Michel Piquemal. Plus qu’un retour aux sources, ce concert symphonique est un voyage dans l’histoire intime de son interprète. Un voyage au cours duquel se rencontrent plusieurs genres et plusieurs cultures. Un voyage merveilleux comme seul Mika sait les créer, guidé par sa curiosité et son envie de casser les codes.