C dans l’air du 16 juillet 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 16 juillet 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 16 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Qui sera le nouveau Premier Ministre ?

Emmanuel Macron a informé le gouvernement qu’il accepterait la démission du Premier ministre et de son équipe, qui géreront les affaires courantes. La question se pose : qui succédera à Gabriel Attal à Matignon ? À gauche, les socialistes, écologistes et communistes proposent Laurence Tubiana, économiste et négociatrice de l’accord de Paris, mais les Insoumis s’y opposent. Manuel Bompard a critiqué cette proposition comme un retour déguisé des macronistes. La France insoumise exclut toute candidature de la société civile sans accord sur la présidence de l’Assemblée nationale, avec un vote prévu jeudi.



Laurence Tubiana avait été pressentie comme Première ministre par Macron par le passé, mais avait refusé, démontrant ses convictions de gauche, selon Olivier Faure. Faure considère que sa candidature est légitime, une opinion partagée par Fabien Roussel, qui avertit d’un échec potentiel si une solution n’est pas trouvée rapidement.

À droite et au centre, les tensions persistent, notamment autour de la bataille pour la présidence de l’Assemblée. Yaël Braun-Pivet, réélue députée des Yvelines, vise sa réélection comme présidente du Palais-Bourbon et se soumettra à une primaire dans son groupe. Les discussions entre le groupe Ensemble pour la République et ses alliés du MoDem et d’Horizons sont compliquées. Laurent Wauquiez, président du groupe rebaptisé « la droite républicaine », propose un « pacte législatif » pour un éventuel accord avec l’ancienne majorité, une initiative qui divise les Macronistes. Macron a souligné la nécessité de proposer une coalition majoritaire ou un large pacte législatif.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 16 juillet 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.