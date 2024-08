66 minutes du 11 août 2024 : sommaire et reportages (extrait vidéo)

Publicité





66 minutes du 11 août 2024, sommaire et reportages





66 minutes du 11 août 2024, sommaire et extrait vidéo

🔵 Le bel été des paillottes

Elles sont un des symboles de l’été, du farniente et de la fête : les paillottes. Ces restaurants de plage sont environ mille-cinq-cents à sortir du sable chaque été en bord de mer. Des établissements qui se livrent une féroce concurrence pour tenter d’attirer les touristes, notamment dans le sud de la France. À Nice (Alpes-Maritimes), la promenade des Anglais voit se côtoyer pas moins de quinze plages privées. Eden est gérant d’un établissement situé sur l’une d’entre elles. Il y a quelques semaines il a réussi à convaincre le DJ superstar Bob Sinclar de venir mixer chez lui. À Sète dans l’Hérault, Elodie a trouvé une autre manière de se démarquer. Cette jeune gérante de paillote organise des mariages à l’américaine sur sa plage. Mais cette année, elle doit gérer une nouvelle proximité avec les autres établissements tous regroupés en raison de la Loi littoral.

🔵 Cape Cod, le refuge secret des riches Américains

Au sud de Boston… Cape Cod, une presqu’île d’une cinquantaine de kilomètres mise en lumière par le clan Kennedy, est devenue le spot discret de la tet-set bostonienne. Des plages, des baleines et des requins blancs, (Spielberg a tourné les Dents de la Mer à Martha’s Vineyard), des maisons sur l’eau devenues inabordables, des restaurants chics nichés dans des rues bicentenaires. C’est dans cette ambiance très « Cap Ferret » que des Français ont réussi dans la gastronomie ou encore l’immobilier de luxe.



Extrait vidéo

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.