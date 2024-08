66 minutes du 4 août 2024 : sommaire et reportages (extrait vidéo)

Publicité





66 minutes du 4 août 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 4 août 2024, sommaire et extrait vidéo

🔵 Ibiza, toujours là !

Ibiza, un nom qui fait rêver les amateurs de fêtes du monde entier, est la plus célèbre des îles des Baléares, situées en Méditerranée au large de l’Espagne. Mais Ibiza ne se limite pas à être le paradis des clubbers. Elle offre aussi des plages de sable fin, une nature sauvage et une économie florissante. Grâce au tourisme, l’argent y afflue, attirant de nombreux Français qui viennent s’y installer ou y investir. Parmi eux, Françoise, qui y vit depuis 35 ans et possède une maison d’hôtes, et Jessica, une concierge de luxe très demandée.

🔵 Denver, l’eldorado du Colorado

À 8 000 km de la France, Denver est l’un des trésors méconnus des États-Unis. Située dans le Colorado, aux portes des Montagnes Rocheuses, à 1 600 mètres d’altitude, cette ville, autrefois née de la mythique ruée vers l’or, connaît aujourd’hui une véritable renaissance. Certains la surnomment même « la nouvelle Silicon Valley ». Avec un taux de chômage deux fois inférieur à celui de la France et un salaire moyen parmi les plus élevés du pays, sa population a augmenté de 25 % en dix ans, et elle est devenue le siège de plusieurs grands groupes. Denver, également un paradis pour les sportifs et les randonneurs, a attiré six mille Français venus vivre leur rêve américain en haute altitude.



Extrait vidéo

vidéo à venir

