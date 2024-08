« 9-1-1 » du 27 août 2024 : vos épisodes inédits de la saison 7 ce soir sur M6

Publicité





« 9-1-1 » vos épisodes inédits du 27 août 2024 – Ce mardi soir à la télé, M6 débute la diffusion de la saison 7 inédite de sa série à succès « 9-1-1 ».





Au programme, deux premiers épisodes inédits à suivre dès 21h10 sur la chaîne







« 9-1-1 » du 27 août 2024 : les deux épisodes inédits de ce soir

Saison 7 – épisode 1 : Croisière de rêve

Après leur mariage, Athena et Bobby partent en croisière pour leur voyage de noces. Mais leur sens du devoir les oblige à suspendre leurs vacances de façon brutale et inattendue. Un avion de chasse piège un civil et un incident inhabituel met un couple dans une situation délicate.

Saison 7 – épisode 2 : Quand vient l’orage

Le cauchemar continue pour Bobby et Athena qui, après l’explosion de leur navire de croisière, viennent en aide aux passagers blessés. Hen se remet en question après une intervention qui tourne mal et s’inquiète de la situation d’Athena et Bobby.



Les équipes du « 9-1-1 » interviennent pour de nouvelles urgences ce soir à partir de 21h10 sur M6