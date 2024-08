« Bleu, blanc, or : nos 100 chances de médailles » : votre soirée des Jeux Paralympiques ce soir sur France 2 (27 août)

Publicité





« Bleu, blanc, or : nos 100 chances de médailles », c’est la grande soirée qui vous attend ce soir, mardi 27 août 2024, sur France 2. La chaîne diffuse une deuxième émission « Bleu, blanc, or », pour célébrer les athlètes français qui brilleront lors des Jeux Paralympiques, du 28 août au 8 septembre 2024.





A découvrir dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Bleu, blanc, or : nos 100 chances de médailles », présentation

« Bleu, Blanc, Or » donne le coup d’envoi des Jeux Paralympiques et présente les 100 espoirs de médailles françaises.

Cet événement, diffusé en prime time en direct des Champs-Élysées, est animé par Laurent Luyat, aux côtés de Cécile Grès.



Après le succès retentissant des JO de Paris 2024, des athlètes français ayant brillé lors de ces jeux, tels que la porte-drapeau Mélina Robert-Michon et la double médaillée Auriane Mallo-Breton, partagent leurs expériences uniques et viennent soutenir les para-athlètes.

Des personnalités influentes et ambassadeurs paralympiques, comme Philippe Croizon, Marie-Amélie Le Fur, et Sami El Gueddari, ainsi que des experts de France Télévisions, seront présents pour raconter l’histoire de ces athlètes au parcours extraordinaire et à la détermination exceptionnelle, en quête de médailles.

Des artistes tels que Bruno Solo, Ycare, Gauvain Sers et Camille Bertholet sont également partis à la rencontre de ces champions pour découvrir leur sport, mieux comprendre leur handicap, et partager leurs rêves.

« Bleu, Blanc, Or » : une immersion inédite dans les Jeux Paralympiques !