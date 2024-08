Alex Hugo du 13 août 2024 : vos épisodes ce soir sur France 5

Publicité





Alex Hugo du 13 août 2024 – Ce soir à la télé, France 3 rediffuse des épisodes de la série « Alex Hugo ». Au programme, deux anciens épisodes.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Alex Hugo du 13 août 2024 : vos épisodes

« La voie de l’esprit » : Après une course en montagne, Alex empêche Élise de se suicider. Cherchant à comprendre les raisons de son geste désespéré, il apprend qu’elle a été victime d’un viol. Le crime s’est produit une semaine auparavant, mais Élise n’a aucun souvenir de l’agression, ayant été droguée. Son agresseur a profité d’une soirée en boîte de nuit où tous les participants portaient des masques. Alex réussit à la convaincre de porter plainte, impliquant à la fois la police rurale et la criminelle dans l’affaire. Angelo confie alors Élise aux soins de Thérèse, une amie de longue date qui aide les victimes de violences sexuelles à surmonter leur traumatisme. Pendant ce temps, Alex poursuit son enquête et découvre qu’une autre jeune femme présente à la soirée, Ariane Brazac, aurait également été agressée.

« Un rêve impossible » : Après avoir été victime d’un accident de varappe, Alex Hugo tente de trouver de l’aide mais perd connaissance sur une petite route de montagne. Lorsqu’il se réveille à l’hôpital quelques heures plus tard, il découvre dans sa poche un mystérieux appel à l’aide. Aucun nom, aucune adresse, seulement une information : un enfant a disparu de manière inexpliquée il y a cinq ans, au sein d’une communauté isolée. Intrigué, Alex décide de rejoindre ce groupe en se faisant passer pour un homme en quête de travail. Dans ce village, une dizaine d’adultes rénove des maisons en ruine et adopte un mode de vie décroissant. Cependant, sous cette apparente utopie se dissimulent de sombres secrets…



