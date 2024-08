« L’album des Jeux » : revivez les meilleurs moments des JO ce soir sur France 2 (13 août 2024)

Publicité





« L’album des Jeux », c’est ce qui vous attend ce mardi 13 août 2024, sur France 2. L’occasion de revenir sur les meilleurs moments des Jeux Olympiques de Paris 2024.





A découvrir dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« L’album des jeux », présentation

Julien Hérichon replonge dans les moments phares des Jeux Olympiques, célébrant les exploits des athlètes du monde entier ainsi que les performances des Français. Cet album des Jeux fait revivre les instants mémorables, les émotions fortes, les joies et les déceptions qui ont rythmé ces deux semaines de compétition. Les grandes stars et les révélations y sont mises en lumière, avec une attention particulière portée aux athlètes français.



Reconnu pour sa rubrique « A part ça » dans Stade 2 et ses précédents films sur les Jeux de Tokyo et de Pékin, Julien Hérichon, soutenu par ses collaborateurs Julien Roland et Lucas Gaborieau, propose une émission au montage unique, rehaussée de pépites musicales parfaitement choisies.

Une soirée chargée en émotions et souvenirs sportifs, idéale avant de plonger dans les Jeux Paralympiques !c