C dans l'air du 20 août 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 20 août 2024 : le sommaire

⬛ Zelensky teste les lignes rouges de Poutine

Un troisième pont a été détruit dans la région de Koursk, selon une déclaration faite ce lundi par un représentant du comité d’enquête russe. Deux semaines après le début de l’incursion ukrainienne en territoire russe, Kiev continue son offensive en ciblant les voies de communication pour empêcher d’y être délogée. Les forces de Zelensky concentrent leurs attaques sur des ponts stratégiques situés sur la rivière Seïm.



Le président ukrainien souhaite intensifier ses actions et a demandé à ses alliés occidentaux la permission d’utiliser les armes à longue portée récemment fournies pour frapper la Russie, ce qui constituerait un nouveau seuil critique pour Poutine. La guerre se déroule désormais sur deux fronts : l’un dans l’ouest de la Russie, et l’autre dans l’est de l’Ukraine où les troupes du Kremlin continuent d’avancer.

Parallèlement, les gazoducs russes Nord-Stream reviennent sur le devant de la scène. Selon le « Wall Street Journal », le sabotage de 2022 aurait été approuvé au plus haut niveau à Kiev, bien que Zelensky aurait tenté de revenir sur cette décision trop tardivement. Un conseiller présidentiel ukrainien a qualifié ces allégations d’« absurdité totale », affirmant qu’un tel acte nécessitait d’importantes ressources techniques et financières, ressources que seule la Russie possédait à l’époque.

En attendant, en Ukraine, où la guerre dure depuis deux ans et demi, les couples continuent de vivre des relations souvent à distance. Les décisions de vie à deux, le choix d’avoir des enfants ou même la simple recherche de l’amour sont bouleversés par ce conflit sans fin.

Alors, la stratégie de Zelensky est-elle risquée pour l’Ukraine ? Les révélations autour du sabotage de Nord-Stream sont-elles crédibles ? Et comment vivre l’amour en temps de guerre dans ce pays dévasté ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 20 août 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.