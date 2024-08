C dans l’air du 23 août 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 23 août 2024 : le sommaire

⬛ Matignon : quel sera le choix de Macron ?

Une nomination « rapide ». Voilà ce qui est évoqué à l’Élysée concernant le futur locataire de Matignon. Ce vendredi, Emmanuel Macron a entamé ses consultations avec les chefs de partis et les présidents de groupes parlementaires. Le Nouveau Front Populaire, dirigé par Lucie Castets, a été reçu dès 10h30. La candidate au poste de Première ministre a été la première à s’exprimer après les échanges. « Les discussions ont été riches », a-t-elle affirmé avec satisfaction, « le président est conscient du désir de changement d’orientation politique ».



Cependant, rien ne garantit que le chef de l’État choisisse Castets. Les représentants du bloc central (Renaissance – Modem – Horizons) seront reçus cet après-midi, suivis des Républicains et du Rassemblement national lundi prochain. Pour Emmanuel Macron, l’enjeu est de trouver une personnalité capable de construire une coalition suffisamment solide pour éviter une motion de censure.

Pendant ce temps, à Tours, les Écologistes se réunissent pour leurs universités d’été. C’est là que Lucie Castets a tenu son premier meeting jeudi avant de faire le tour des autres universités d’été de la gauche. Après un échec aux Européennes, les écologistes semblent regagner du terrain. Très engagée dans la création du NFP, Marine Tondelier a su rapidement rebondir. Néanmoins, au sein du parti, la stratégie à adopter face aux Insoumis suscite désormais des débats.

Ces préoccupations politiques ne semblent pas être partagées par tous les Français. Beaucoup sont davantage préoccupés par leurs difficultés financières quotidiennes, notamment en ce qui concerne les dépenses alimentaires, qui figurent parmi les plus touchées. À Grenoble, un collectif récupère les invendus des commerces dans les poubelles pour permettre à ses adhérents de réaliser des économies. Parmi eux, des travailleurs qui peinent à boucler leurs fins de mois malgré leur salaire.

Alors, qui Emmanuel Macron choisira-t-il comme Premier ministre ? Quel est l’état réel des Écologistes ? Pourquoi travailler ne suffit-il parfois plus pour vivre décemment ?

