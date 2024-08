C dans l’air du 26 août 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 26 août 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 26 août 2024 : le sommaire

⚫️ Xavier Lescure, infectiologue, référent risque épidémique et membre du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars), sera l’invité de Axel de Tarlé. Il reviendra sur la propagation de l’épidémie de Mpox.

⬛ Premier ministre : alors, c’est pour quand ?



Les consultations se poursuivent et l’incertitude persiste. Un mois et demi après les législatives, Emmanuel Macron n’a toujours pas désigné de Premier ministre. Le coup tactique de Jean-Luc Mélenchon ce week-end semble encore retarder cette nomination, en recentrant le débat sur les programmes et en envisageant un gouvernement sans ministres insoumis. Malgré tout, Marine Le Pen et Éric Ciotti, reçus ce matin à l’Élysée, ont déclaré qu’ils censureraient tout gouvernement NFP, quel qu’il soit.

La France connaît ainsi la plus longue période de gouvernement démissionnaire de son histoire, ce qui suscite des inquiétudes chez les entrepreneurs. Dans un contexte économique morose, une majorité d’entre eux se montrent opposés à l’idée d’un gouvernement de gauche, craignant des mesures telles que l’augmentation du SMIC. Cette instabilité politique commence à se répercuter sur les commandes.

Pendant ce temps, Laurent Wauquiez a effectué sa rentrée politique au Mont Mézenc, en Haute-Loire. Redevenu député et récemment démissionnaire de la présidence de la région Auvergne, il vise les élections de 2027. Il est également à la tête du groupe Les Républicains à l’Assemblée, un groupe restreint mais stratégique dans les négociations actuelles.

Plusieurs dossiers délicats attendent le prochain Premier ministre, notamment le mécontentement persistant des agriculteurs. Six mois après leurs manifestations et un été marqué par la fièvre catarrhale chez les moutons, leur colère demeure en raison de rémunérations jugées insuffisantes.

Alors, quand Macron choisira-t-il son Premier ministre ? Quelle sera sa décision ? Quel avenir pour les Républicains historiques ? Et comment sortir durablement de la crise agricole ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 26 août 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.